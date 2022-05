Verkaufsstart

Wann gilt das 9-Euro-Ticket?

Das Ticket gibt es für die Monate Juni, Juli und August. Es verlängert sich nicht automatisch, sondern muss für jeden Monat für neun Euro gekauft werden.

Für welche Verkehrsmittel gilt es?

Fahrgäste können können beispielsweise Linienbusse nutzen und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Das Ticket gilt auch für Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Fähren des ÖPNV, jedoch nicht für den Fernverkehr der Bahn, also für ICE, IC und EC. Die Flix-Züge und -Busse sind ebenfalls ausgenommen. Es umfasst auch nicht die erste Klasse in Regionalzügen.

Wo kann es genutzt werden?

Das Ticket ist bundesweit gültig. Egal, wo es gekauft wurde, kann es auch in anderen Bundesländern genutzt werden. Fahrten sind damit quer durch Deutschland möglich. Es gilt auch für den ÖPNV in den Städten.

Wo gibt es das Ticket zu kaufen?

Das Ticket kann nach Angaben der Bahn über die Internetseite bahn.de oder die App DB Navigator gebucht werden. Zu kaufen ist es auch an den Fahrkartenautomaten sowie in den Reisezentren der Bahn in den Bahnhöfen. Auch die örtlichen Verkehrsbetriebe bieten das Ticket über ihre Apps oder ihre Verkaufsstellen an. Einige Anbieter weisen darauf hin, dass es das Ticket zunächst lediglich per App gibt und erst später auch an Automaten. Manche Verkehrsverbünde haben den Verkauf auch schon früher begonnen.

Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums planen die Verkehrsunternehmen außerdem eine gemeinsame Online-Plattform, über die das Ticket digital gebucht werden kann.

Was passiert mit Monats- oder Jahrestickets?

Für Abo-Kunden wird der Preis für ihre Monatskarte automatisch durch das jeweilige Verkehrsunternehmen auf neun Euro abgesenkt oder der Differenzbetrag in den Folgemonaten ausgeglichen, wie das Verkehrsministerium erklärt. Die Deutsche Bahn und Verkehrsverbünde verweisen ebenfalls darauf, dass Abo-Kunden selbst nicht aktiv werden müssen.

Auch im Fall von Semestertickets für Studentinnen und Studenten, Jobtickets, oder etwa sogenannten Neun-Uhr-Abos arbeiten die Verkehrsunternehmen nach Ministeriumsangaben an der Erstattung für den Zeitraum Juni bis August. Für Bahncards gibt es dagegen kein Geld zurück.

Was ist mit Fahrkarten für Kinder, Räder oder Hunde?

Bei Kindern weist die Bahn darauf hin, dass diese unter sechs Jahren kostenfrei reisen und keine Fahrkarte benötigen. Über Sechsjährige brauchen aber eine eigene Fahrkarte, also für den entsprechenden Zeitraum ein eigenes Neun-Euro-Ticket.

Um Fahrräder beispielsweise in den Regionalbahnen mitnehmen zu dürfen, muss eine zusätzliche Karte gekauft werden. Wenn für Abo-Inhaber eine Fahrradmitnahme in ihrem Abonnement vorgesehen ist, gilt dieser Vorteil aber "im jeweiligen Geltungsbereich" für sie auch von Juni bis August für neun Euro im Monat weiter, wie das Verkehrsministerium erklärt.

Für Hunde kann laut Bahn grundsätzlich kein Neun-Euro-Ticket erworben werden. Sie können demnach aber, wie sonst auch üblich, gemäß der regulären Tarifbestimmungen des jeweiligen Verkehrsverbundes mitgenommen werden, gegebenenfalls mit einem separaten Ticket - abhängig beispielsweise davon, wie groß der Hund ist. Hier sollten sich Reisende also entsprechend informieren.

Und eine Reservierung?

Sitzplatzreservierungen sind beim Neun-Euro-Ticket nicht möglich.