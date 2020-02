Im Rennen um den CDU-Vorsitz ist einiges klarer: Laschet, Merz, Röttgen – drei Männer aus Nordrhein-Westfalen wollen an die Parteispitze. Zwei Monate bleiben ihnen, um bei den Delegierten zu punkten.

Wann wird gewählt?

Die CDU will am 25. April auf einem Sonderparteitag über die Nachfolge der scheidenden Parteichefin Kramp-Karrenbauer entscheiden. Eine einvernehmliche Lösung unter den CDU-Spitzenpolitikern, mit der eine weitere Spaltung der Partei vermieden werden sollte, war zuletzt nicht mehr möglich.

Wer kandidiert?

Die CDU-Politiker Merz und Laschet gaben ihre Kandidatur für den Parteivorsitz bekannt. Laschet wird bei seiner Bewerbung von Bundesgesundheitsminister Spahn unterstützt, der von einer Kandidatur für den Vorsitz absieht. Er soll stattdessen einer der Stellvertreter Laschets werden. Dafür müsste Spahn zum Parteivize gewählt werden.



In der vergangenen Woche hatte bereits der frühere Bundesumweltminister Röttgen seine Kandidatur erklärt.

Wird es eine Kampfkandidatur oder eine "Team-Lösung" geben?

Es wird ganz sicher eine Kampfkandidatur. Der frühere Unionsfraktionschef Merz zeigte sich in Berlin kampfeslustig. Die CDU stehe vor einer Richtungsentscheidung, sagte er vor Parteimitgliedern. Sie hätten die Alternative zwischen Kontinuität, wofür der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet stehe, oder Aufbruch und Erneuerung, wofür er stehe. Das Fundament der Partei müsse breiter werden, um Konservative und Liberale wieder einzubinden. Es gehe aber nicht um eine Verschiebung nach rechts, betonte er.



Laschet sagte, Deutschland müsse ein liberales, weltoffenes Land bleiben. Es sei wichtig, vor allem die Wähler der Mitte an die Union zu binden. Spahn erklärte, die CDU befinde sich in der größten Krise ihrer Geschichte und müsse zusammenstehen.



Die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer machte deutlich, dass die Wahl keinen frühzeitigen Wechsel im Bundeskanzleramt bedeuten wird.