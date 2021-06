Eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz wird laut Justiz- und Familienministerin Lambrecht in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt.

Die SPD-Politikerin sagte am Abend nach der abschließenden Verhandlungsrunde mit den Fraktionen in Berlin, der Union und der Opposition habe der Wille zur Einigung gefehlt. Das Vorhaben sei an Detailfragen gescheitert. Kinder aber seien besonders schutzbedürftig; die Corona-Pandemie habe dies eindrücklich vor Augen geführt.



Befürworter sehen in einer Grundgesetzänderung die Chance, den Staat stärker in die Pflicht zu nehmen, kindgerechte Lebensverhältnisse zu schaffen und Kinderarmut zu bekämpfen. Kritiker einer solchen Regelung befürchten eine Beschneidung der Freiheit und der Verantwortung der Eltern. Zudem wird argumentiert, Kinder hätten ohnehin dieselben Grundrechte wie alle anderen Menschen.

