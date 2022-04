Linkspartei

Fraktionschef Bartsch spricht von schwerer Krise nach Hennig-Wellsow-Rücktritt

Linken-Fraktionschef Bartsch sieht seine Partei nach dem Rücktritt der Ko-Vorsitzenden Hennig-Wellsow in einer ihrer schwersten Krisen. Es sei ein herber Schlag für die Linkspartei, sagte Bartsch am Abend im ARD-Fernsehen. Man müsse sich jetzt strategische Fragen stellen, so Bartsch weiter. Auch die programmatische Erneuerung müsse vorangetrieben werden.

