Mohamed Ali sagte im Deutschlandfunk , sie halte Debatten in sozialen Medien nicht für konstruktiv. Tweets von Einzelnen bekämen so mehr Aufmerksamkeit als die parlamentarische Arbeit. Eine Spaltung zwischen Parteiführung und der Fraktion nehme sie allerdings nicht wahr. Mohamed Ali verwies in diesem Zusammenhang auf die große Einigkeit bei der Nominierung eines Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten.