Linken-Fraktionschef Bartsch hat den Beginn der Fraktionsklausur dazu genutzt, mehr Geschlossenheit in den eigenen Reihen zu fordern.

Es müsse gehen, dass man die ganzen Auseinandersetzungen in diesem Jahr nicht führe, sagte Bartsch. In der Linken hatte 2018 die "Aufstehen"-Bewegung von Fraktionschefin Wagenknecht für Unruhe gesorgt. Zudem gab es zwischen ihr und Parteichefin Kipping Differenzen in der Migrationspolitik. Kipping sagte im Deutschlandfunk, es sei kein Geheimnis, dass es Meinungsverschiedenheiten mit Fraktionschefin Wagenknecht gebe. Aber nun wolle man sich auf das Einende konzentrieren - nämlich auf die Verantwortung, Mehrheiten links der Union zu schaffen.



Auf der Fraktionsklausur in Berlin soll es auch um zwei Papiere gehen, die unserem Hauptstadtstudio vorliegen. In dem einen fordern 24 Abgeordnete, über ein Bekenntnis zur "Unteilbar"-Bewegung abzustimmen. Sie hatte im Herbst zu einer Großkundgebung gegen Rechts aufgerufen - und wurde wegen ihrer Haltung in der Flüchtlingspolitik von Wagenknecht kritisiert. Das andere Papier setzt sich mit "Aufstehen" auseinander, soll aber nicht zur Abstimmung gestellt werden.