Linken-Chef Riexinger hat in Berlin ein Papier mit sozial- und umweltpolitischen Forderungen vorgestellt.

Der Aufruf sei ein Angebot an SPD und Grüne, den längst fälligen Politikwechsel vorzubereiten, sagte Riexinger vor einer Klausurtagung. Wenn man ernsthaft den Aufstieg der Rechten stoppen wolle, müsse es klare Perspektiven geben. In dem Dokument äußert die Linke die Erwartung, dass die Große Koalition nach der Wahl von Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden fortbestehen wird. Das Bündnis habe aber weder den Willen, noch die Kraft, die wichtigsten Herausforderungen der Gegenwart zu lösen.



Als Beispiel nennt das Papier vor allem den Klimawandel. In ihrem Aufruf fordert die Linke einen Kohleausstieg bis 2035. Die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke müssten sofort stillgelegt werden. Zudem schlägt die Partei ein Modell zur Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich und Wahlarbeitszeiten zwischen 28 und 35 Stunden pro Woche vor.