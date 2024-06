Trotz elektronischem Organspende-Register reicht die Zahl der Spenderinnen und Spender nicht aus. (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)

Bei der fraktionsübergreifenden Initiative geht es um die Einführung einer Widerspruchsregelung. Das heißt, dass zunächst alle als Spender gelten sollen - außer, man widerspricht. Derzeit sind Organentnahmen nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt. Ein erster Anlauf für eine Widerspruchslösung war 2020 im Bundestag gescheitert. Kürzlich hatte bereits Nordrhein-Westfalen mit anderen Bundesländern einen Vorstoß in diese Richtung unternommen, über den derzeit im Bundesrat beraten wird. Hintergrund ist, dass es weiterhin zu wenig Organspenden gibt. Im vergangenen Jahr standen in Deutschland knapp 8.400 Patienten auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Gespendet wurden aber lediglich rund 2.900 Organe.

Der Präsident der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, hält eine mögliche Widerspruchslösung bei der Organspende für verfassungswidrig. Grundsätzlich sei jeder medizinische Eingriff ohne Zustimmung des Betroffenen eine Körperverletzung, sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

Wer schweige, stimme nicht automatisch zu. In den Ländern Europas, in denen es deutlich mehr Organspender gebe als in Deutschland, hätten erst organisatorische und strukturelle Maßnahmen zu steigenden Organspende-Zahlen geführt.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.