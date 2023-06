Streit in der Linken

Gesine Lötzsch (Die Linke) kritisiert Vorstandsbeschluss gegen Wagenknecht. (dpa/picture alliance/Geisler-Fotopress)

Dieser führe zu keiner Lösung, sagte Lötzsch im ZDF. Wagenknecht sollte sich auch in der Zukunft in der Linken engagieren. Sie ziehe viele Menschen an. Lötzsch äußerte zugleich die Befürchtung, dass der Vorstand mit seinem Beschluss die Fraktion spalte. Eine Bundestagsfraktion dürfe man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

Der Vorstand hatte Wagenknecht aufgefordert, ihr Mandat zurückzugeben. Hintergrund ist, dass die Politikerin wiederholt öffentlich über die Gründung einer neuen Partei nachgedacht hat.

