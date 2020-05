Die AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg erwägt offenbar, den bisherigen Landesvorsitzenden Kalbitz als Fraktionschef zu behalten, obwohl seine Mitgliedschaft in der Partei aufgehoben wurde.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will die Fraktion bei einer Sondersitzung heute deshalb eine Änderung der Geschäftsordnung prüfen. Demnach endet nämlich die Zugehörigkeit zur Fraktion, wenn jemand nicht mehr Mitglied der AfD ist. Für eine Änderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder notwendig.



Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz' Mitgliedschaft am Freitag per Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt. Der Hintergrund sind frühere Kontakte ins rechtsextreme Milieu. Kalbitz hat dagegen rechtliche Schritte angekündigt. Der Co-Vorsitzende Chrupalla hat den Beschluss im ARD-Fernsehen kritisiert: Kalbitz habe der Partei Verdienste erwiesen, die bei der Abstimmung hätten berücksichtigt werden sollen.