Die Nachfolge der zurückgetretenen SPD-Vorsitzenden Nahles wird nach Einschätzung des kommissarischen Fraktionsvorsitzenden Mützenich über eine Urwahl entschieden. Die Stimmung in der Partei sei entsprechend, sagte Mützenich im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Das zeige auch die Rückmeldung vieler Mitglieder über die sozialen Medien.

Für sich selbst schloss Mützenich nicht aus, für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren und das Amt dauerhaft auszuüben. Ihm gehe es aber erst einmal darum, Stabilität und Ruhe in die Fraktion zu bringen. Inhaltlich werde sich die SPD vorangig um den Klimaschutz und die Grundrente kümmern. Diese Kernthemen seien entscheidend für die Zukunft der Großen Koalition. Sollte es zu einem Bruch des Bündnisses mit der Union kommen, könnten die Sozialdemokraten auch ein Linksbündnis anstreben. Es sei ja niemandem verborgen geblieben, dass diese Fragen in der SPD diskutiert würden, so Mützenich.