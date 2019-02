Die ARD-Spitze hat ihre Position zur aktuellen Framing-Diskussion deutlich gemacht.

Der Generalsekretärin des Senderverbundes, Susanne Pfab, sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), das umstrittene "Framing Manual" habe als Diskussionsgrundlage für die künftige Unternehmenskommunikation dienen sollen. Laut Pfab handelt es sich allerdings ausdrücklich "weder um eine neue Kommunikationsstrategie, noch um eine Sprach- oder gar Handlungsanweisung an die Mitarbeitenden", so die ARD-Generalsekretärin in einer schriftlichen Stellungnahme, "sondern um Vorschläge aus sprachwissenschaftlicher Sicht".



Auch die Autorin des Papiers, die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling, erklärte auf ihrer Homepage, das Dokument enthalte Begrifflichkeiten, "die keineswegs als Empfehlung anzusehen" seien, sondern nur die Zusammenfassung von Workshops darstellten. Das Papier sei eine interne Arbeitsgrundlage - keine Handlungsanweisung.

ARD-Chefredakteur: "Künstlich aufgeblasene Diskussion"

Pfab stellte im Dlf auch klar, dass das Papier nicht an Redakteure oder Moderatoren gerichtet sei, sondern ausschließlich für die Öffentlichkeitsarbeit der ARD gedacht. Es gehe um die Frage, wie sich die ARD darstelle, sagte Pfab, nicht wie sie über Themen berichte. Dies sei "ein normaler Prozess, wie in anderen Unternehmen auch". Die Aufregung hält sie deshalb für "übertrieben". Auch ARD-Chefredakteur Rainald Becker spricht von einer "künstlich aufgeblasenen Diskussion". Er hatte aber gestern bereits erklärt, dass die ARD das Papier selbst hätte veröffentlichen sollen, um zu zeigen, dass man nichts zu verbergen habe.



Tatsächlich wurde das 89-Seiten-starke Papier am Wochenende von der Plattform netzpolitik.org veröffentlicht. Chefredakteur Markus Beckedahl erklärte dazu, die ARD habe mit der Geheimhaltung den "rechten Narrativen" in die Hände gespielt, dass man "etwas zu verbergen" hätte. Für eine öffentliche Debatte sei es wichtig, dass sich alle Interessierten aus der Diskussionsgrundlage informieren könnten.



In dem Dokument heißt es unter anderem, die ARD müsse sich "als moralischer Akteur" darstellen und ein Wir-Gefühl erzeugen, etwa indem sie sich selbst als "unser gemeinsamer, freier Rundfunk" bezeichnet. Die FAZ wirft den Sendern deshalb "semantische Gehirnwäsche" vor. Die Bild-Zeitung titelte: "So will die ARD uns umerziehen." Ebenfalls heftig kritisiert wird der Vorschlag, den privat finanzierten Rundfunk als "medienkapitalistische Heuschrecke" zu bezeichnen. Von diesem Begriff hat sich Pfab ausdrücklich distanziert. Er wurde in der ARD-Öffentlichkeitsarbeit auch nicht verwendet.

Wehling: "Keine Handlungsanweisung"

Das "Framing-Manual" war vor zwei Jahren im Auftrag des MDR, der damals den ARD-Vorsitz innehatte, von der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling verfasst worden. Wehling schreibt in einer Klarstellung auf ihrer Homepage, Inhalt des Auftrages sei es gewesen, "die Kommunikation der öffentlich-rechtlichen ARD als Institution zu analysieren und aufzuzeigen, welche Alternativen zu welchen Worten mit welchen Bedeutungsinhalten besetzt sind", denn so Wehling: "Sprache schafft Bewusstsein". Sie habe deshalb "gedanklich-sprachliche Konzepte" skizzieren wollen, "die Auftrag und Bedeutung der öffentlich-rechtlichen ARD besser greifbar machen als bisher".



In der Diskussion über Framing geht um die Frage, wie Medien und Politik Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenken und sie durch bestimmte Wort- und Bildwahl mit einer bestimmten Bedeutung aufladen. Besonders in die Öffentlichkeit geriet der Begriff nach einer Ausgabe der ARD-Talkshow "Hart aber fair" zum Thema "Flüchtlinge und Kriminalität" im vergangenen Juni.