Der US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama sieht die Demokratien durch nationalistische und völkische Strömungen gefährdet.

Von 1970 an bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts sei die Zahl der Demokratien weltweit noch gestiegen, ebenso wie die Wirtschaftsleistung und der Handel. Doch viele Menschen hätten davon nicht profitiert, schreibt Fukuyama in einem Beitrag für die Zeitschrift "Foreign Affairs". Besonders in den westlichen Demokratien sei die soziale Ungleichheit dramatisch angestiegen. Durch die Globalisierung seien nämlich neue Mittelschichten in China und Indien entstanden – zu Lasten der Mittelschichten in Europa und den USA. Denn große Teile der Produktion seien aus den Industriestaaten abgewandert und dort wiederum seien zugereiste Arbeitnehmer neue Wettebwerber auf dem Arbeitsmarkt.



Die von sozialem Absturz bedrohten Menschen seien empfänglich für nationalistische Parolen.



Die EU rief Fukuyama dazu auf, die an den Außengrenzen liegenden Mitgliedsstaaten besser bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu unterstützen. In allen EU-Ländern müsse mehr für die Integration von Migranten getan werden, um dem nationalistischen Affekt den Boden zu entziehen, riet der US-Politikwissenschaftler.