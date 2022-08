ARD-Talkshow «Hart aber fair» - Frank Plasberg gibt Moderation auf (Horst Galuschka/dpa)

Dies teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in Köln mit. Plasberg produzierte im Laufe in 22 Jahren knapp 750 Sendungen und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Seine Entscheidung begründete er mit dem Wunsch einer Weiterentwicklung des Formats. "Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiterentwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt", sagte der 65-Jährige.

WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn sagte, es sei beim Start der Sendung vor über 20 Jahren alles andere als üblich gewesen, Fragen an die Politik aus der Alltagsperspektive der Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Die Sendung und Plasberg selbst hätten zur Glaubwürdigkeit des Programms beigetragen.

Die Moderation soll sein 32-jähriger Kollege Louis Klamroth übernehmen. Mit ihm beginne für die Sendung zwar eine neue Ära, sie werde aber ihrem Grundsatz, die Politik mit harter Realität zu konfrontieren, weiterhin treu bleiben, betonte Schönenborn.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.