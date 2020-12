Die Berichterstattung über den Kniefall von Willy Brandt 1970 am Mahnmal für den Aufstand im früheren Warschauer Ghetto stößt auf Kritik.

Der ehemalige DDR-Bürgerrechtler Frank Richter bemängelte im Deutschlandfunk (Audio-Link), dass viele Medien 50 Jahre danach vor allem eine westdeutsche Perspektive eingenommen und den Kniefall als Fundament für die Aussöhnung mit Polen nach dem Zweiten Weltkrieg gewertet hätten. Dabei hätten schon 20 Jahre früher bemerkenswerte Politiker in der DDR gesagt, dass man die Aussöhnung mit Polen vorantreiben müsse. Als Beispiel nannte Richter den CDU-Politiker und ersten DDR-Außenminister Georg Dertinger, der 1950 das Görlitzer Abkommen mitverhandelt hatte. Dertinger und andere Politiker in der DDR hätten die Aussöhnung mit Polen "aus tiefster Überzeugung" gewollt, betonte Richter. Insofern sei die Versöhnung mit Polen ein gesamtdeutsches Ereignis gewesen und nicht nur ein westdeutsches.



Polen und die DDR unterzeichneten das Görlitzer Abkommen am 7. Juli 1950. Darin wurde die Oder-Neiße-Linie als endgültige deutsch-polnische Grenze bestätigt und anerkannt.

