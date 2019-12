Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main geht die AfD juristisch gegen ein Schild am Rathaus mit der Aufschrift "Respekt! Kein Platz für Rassismus" vor.

Die Fraktion der Partei in der Stadtverordnetenversammlung fordert Oberbürgermeister Feldmann über eine Kölner Anwaltskanzlei auf, das Schild bis Dienstag abzuhängen und eine Unterlassungserklärung abzugeben. Das Schild hängt gut sichtbar am Eingang des Römers und zeigt neben dem Slogan auch die Internetadresse "www.respekt.tv" einer Frankfurter Initiative, die von der IG Metall unterstützt wird.



Die AfD argumentiert, dass sich die Stadt mit dem Schild die Aussagen der Initiative zu eigen mache. Damit verstoße sie gegen das Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot für staatliche Stellen. Denn die Initiative positioniere sich kritisch gegen die AfD. Mit der Aussage des Schildes selbst habe die AfD kein Problem, sagte der Fraktionsvorsitzende der Partei im Römer, Rahn, der "Frankfurter Rundschau".



Oberbürgermeister Feldmann erklärte, die Stadt Frabkfurt trete gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein. Er sei deshalb bereit, den Streit vor Gericht klären zu lassen.