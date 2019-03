Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main haben mehrere AfD-Politiker mit ausländischen Wurzeln den Verein "Die Neudeutschen" gegründet.

Einer der Initiatoren, der Thüringer Bundestagsabgeordnete Friesen sagte, man wolle patriotisch gesinnte Bürger mit Migrationshintergrund für die AfD begeistern. Zudem gehe man gegen das AfD-Image der Ausländerfeindlichkeit an. Nach seinen Angaben nahmen an der Gründungsversammlung zehn Personen teil. Insgesamt komme man auf 20 Mitglieder. Friesen selbst wurde in Kasachstan geboren.