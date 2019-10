Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main ist die Internationale Buchmesse eröffnet worden.

An der Zerenomie nahmen das norwegische Kronprinzenpaar und die Ministerpräsidentin des Landes, Solberg, teil. Der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Riethmüller, sagte in seiner Eröffnungsrede, die Kultur- und Medienbranche sei dazu aufgerufen, einen Beitrag zu den dringenden Fragen der Zeit zu leisten. Es gehe um die Bedeutung der freiheitlich-demokratischen Werte und um das Vertrauen in die Kraft des Wortes.



Bis Sonntag präsentieren Aussteller aus mehr als 100 Ländern ihre Bücher und Publikationen. Gastland ist Norwegen.