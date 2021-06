Frankfurt am Main

Deutschland bekommt eine neue Demokratie-Stiftung.

Der Bundestag beschloss am Abend den Aufbau der Einrichtung. Sie soll den Namen "Orte der deutschen Demokratiegeschichte" tragen und ihren Sitz in Frankfurt am Main haben. Die Stiftung erhält den Auftrag, den Wert einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung breitenwirksam zu vermitteln. Dazu sollen Orte, die mit der deutschen Demokratiegeschichte verknüpft sind, stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Dazu gehören etwa das Hambacher Schloss, wo 1832 demokratische Reformen eingefordert wurden, sowie die Frankfurter Paulskirche, wo 1848 das erste gesamtdeutsche Parlament zusammentrat. Der CDU-Politiker Kauder führte aus, Demokratie werde auf diese Weise erfahrbarer.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.