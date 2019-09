Frankfurt am Main

Am ersten Publikumstag der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main haben tausende Demonstranten eine klimafreundliche Verkehrswende gefordert.

Auf der Kundgebung im Stadtzentrum trugen sie ihre Forderung nach einem sofortigen Verzicht auf Verbrennungsmotoren vor. Sie verlangten zudem einen klimaneutralen Verkehr bis zum Jahr 2035 und einen massiven Ausbau von Bus und Bahn. Ein Sprecher des globalisierungskritischen Netzwerks Attac, das die Kundgebung mit organisiert hat, schätzte die Teilnehmerzahl der Kundgebung auf rund 5.000. Derzeit ziehen die Demonstranten in Richtung IAA-Messegelände. Dort erwartet die Polizei dann 20.000 Teilnehmer.