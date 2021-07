Der frühere Bundespräsident Gauck hat den Franz-Werfel-Menschenrechtspreis der Stiftung "Zentrum gegen Vertreibungen" erhalten.

Gauck habe in unterschiedlichen Ämtern stets die Verletzung von Menschenrechten durch Völkermord, Vertreibung und Genozid angeprangert, erklärte die Jury bei der Verleihung in der Frankfurter Paulskirche. In seiner Dankesrede würdigte Gauck die Eröffnung des neuen Dokumentationszentrums "Flucht Vertreibung Versöhnung" in Berlin. Es sei wichtig, das Leid der vertriebenen Deutschen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg nicht zu vergessen - ohne dabei die Nazi-Verbrechen zu leugnen. Zudem solle die Gesellschaft auch jüngste Flucht- und Vertreibungserfahrungen von Migranten stärker in den Blick nehmen, forderte Gauck.



Der 81-Jährige erhielt die Auszeichnung aufgrund der Corona-Pandemie ein Jahr später als ursprünglich geplant. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro.

