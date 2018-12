Frankfurt am Main

In Frankfurt wird es bis zu einer endgültigen gerichtlichen Klärung keine Diesel-Fahrverbote geben.

Der hessische Verwaltungsgerichtshof lehnte einen Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe ab. Diese hatte durchsetzen wollen, dass die Verbote trotz des laufenden Rechtsstreits mit dem Land Hessen schon zum 1. Februar greifen.



Gleichzeitig ließ der Gerichtshof die Berufung des Landes gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden wegen "ernsthafter Zweifel an dessen Richtigkeit" zu. Das Gericht hatte im September entschieden, dass in den Luftreinhalteplan Frankfurts ein zonales Verkehrsverbot für ältere Diesel in der Innenstadt aufgenommen werden muss.