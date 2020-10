Frankfurt am Main

Nach rund fünf Jahren Bauzeit wird morgen das Jüdische Museum Frankfurt am Main mit einem Neubau und saniertem Bestandsbau wiedereröffnet.

Heute ist zur Eröffnung ein Festakt in der Alten Oper geplant. Gestern wurde der neue Museumskomplex vorgestellt. Direktorin Wenzel sprach von einem Zentrum für jüdische Kultur in Geschichte und Gegenwart. Oberbürgermeister Feldmann erklärte, das Museum gebe der jüdischen Vergangenheit der Stadt einen Rahmen, widme sich aber vor allem gegenwärtigem jüdischen Leben in Frankfurt und sei damit bundesweit einmalig.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.