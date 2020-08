Frankfurt am Main

Nach der tödlichen Gleis-Attacke in Frankfurt am Main vor rund einem Jahr ist eine dauerhafte Unterbringung des Täters in der Psychiatrie angeordnet worden.

Das Landgericht wertete die Tat als Mord und versuchten Mord. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann Ende Juli 2019 einen achtjährigen Jungen und seine Mutter im Hauptbahnhof vor einen einfahrenden Zug gestoßen hatte. Der Junge starb, die Mutter konnte sich retten.



Das Frankfurter Landgericht kam zwar, wie von Beobachtern erwartet, zu der Einschätzung, dass der 41-Jährige schuldunfähig sei. Trotzdem gehe eine große Gefahr von ihm aus, erklärten die Richter. Deshalb werde er in der geschlossenen

Psychiatrie untergebracht.