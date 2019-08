Frankfurt am Main

Drei Kinder von deutschen Anhängern der IS-Terrormiliz sind am Flughafen in Frankfurt am Main eingetroffen.

Wie die dortige Bundespolizei mitteilte, kamen sie mit einer Maschine aus dem nordkurdischen Erbil. Dort waren sie gestern von den Behörden übergeben worden. Es ist das erste Mal, dass Kinder von deutschen IS-Terroristen in die Bundesrepublik kommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa handelt es sich um zwei Mädchen im Alter von zwei und vier Jahren sowie einen siebenjährigen Jungen. Sie wurden von Familienangehörigen begleitet und von Mitarbeitern des Frankfurter Jugendamtes in Empfang genommen.



Im Nordosten Syriens sollen sich insgesamt knapp 120 Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit befinden. Nach den Worten von Außenminister Maas ist die Bundesregierung bestrebt, weitere von ihnen nach Deutschland zu holen.