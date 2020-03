Frankfurt am Main

An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main wird das Nachtflugverbot wegen der Coronapandemie gelockert.

Es werde rund um die Uhr Ausnahmegenehmigungen für verspätete Starts und Landungen geben, teilte das hessische Verkehrsministerium mit. Dies sei vor allem in den nächsten Tagen notwendig, wenn Rückkehrerflüge mit Menschen erwartet würden, die ihren Urlaub im Ausland vorzeitig hätten abbrechen müssen. Von Seiten der Lufthansa hatte es zuvor geheißen, ab heute würden nur noch zehn Prozent der Langstreckenflüge und rund 20 Prozent der Verbindungen in Europa aufrechterhalten.