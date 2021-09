Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main ist am Abend das neue Romantik-Museum mit einem Festakt eröffnet worden.

Kulturstaatsministerin Grütters nannte die Romantik eine der bedeutendsten Literaturepochen der deutsch-europäischen Kulturgeschichte. Oberbürgermeister Feldmann betonte, dass das Museum auch auf die politische Umbruchzeit des Vormärz und die Revolution von 1848 eingehe.



In einer Dauerausstellung zeigt das Haus in 35 Stationen die Epoche der Romantik. Grundlage sind Exponate der weltweit einzigartigen Sammlung zu Literatur, Kunst und Alltagskultur aus der Zeit, die der Verein "Freies Deutsches Hochstift" zusammengetragen hat. Der Verein ist Träger des Museums und zugleich für das benachbarte Goethehaus zuständig.

