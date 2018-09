Frankfurt am Main

Die Stadt Frankfurt am Main will die Besetzung der Paulskirche durch Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerks Attac noch bis zum späten Morgen dulden.

Das teilte das Büro von Oberbürgermeister Feldmann mit. Die Besetzer wollen nach eigenen Angaben an der Geburtsstätte der deutschen Demokratie daran erinnern, dass "staatliches Handeln und politische Entscheidungen dem Geist der Verfassung verpflichtet" seien. Die Aktion begann gestern am 10. Jahrestag der Insolvenz der US-Investmentbank Lehman Brothers zu Beginn der Finanzkrise. Die Paulskirche als Tagungsort des ersten frei gewählten deutschen Parlaments gilt als Symbol der Demokratie.



Nach Polizei-Angaben befinden sich in der Kirche rund 35 Besetzer, sie verhielten sich ruhig. Der Protest werde von Beamten im Innen- und Außenbereich des Gebäudes überwacht.