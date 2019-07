Frankfurt am Main

Nach dem Brand im Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main sucht die Polizei nach der Ursache.

Bisher sei nur klar, dass das Feuer im Maschinenraum eines Aufzugs ausgebrochen sei, sagte ein Sprecher. Bei dem Brand am Montagnachmittag wurde niemand verletzt; es wurden auch keine Kunstwerke beschädigt. Die Löscharbeiten waren schwierig, weil der Brand im Dachbereich ausgebrochen war. Das Kupferdach des Museums musste per Hand geöffnet werden. Wegen Renovierungsarbeiten ist das Gebäude derzeit für Besucher geschlossen.



Das Frankfurter Museum für moderne Kunst gehört mit mehr als 5.000 Kunstwerken aus mehreren Jahrzehnten zu den bedeutendsten zeitgenössischen Museen in Deutschland.