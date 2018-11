Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main hat die Polizei ein Camp von Umweltschützern gegen den Bau eines Autobahnzubringers am Flughafen geräumt.

Das Lager in einem Wald bestand seit Anfang des Jahres. Bei dem Einsatz stellte die Polizei die Personalien von insgesamt 21 Aktivisten fest.



Der Flughafenbetreiber Fraport will die Bäume auf dem mehr als 280 Hektar großen Areal roden, um mit dem Bau eines Autobahnzubringers zum neuen Terminal 3 zu beginnen. Als Ausgleich forstete Fraport nach eigenen Angaben rund 290 Hektar Wald wieder auf.