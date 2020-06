Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main beginnt heute der Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke.

Hauptangeklagter ist ein 46-Jähriger aus Kassel. Er soll Lübcke im Juni vergangenen Jahres auf dessen Terrasse erschossen haben, weil sich der CDU-Politiker für Flüchtlinge eingesetzt hatte. Neben dem mutmaßlichen Mörder muss sich auch ein Komplize vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft beiden vor, aus rechtsradikaler Gesinnung gehandelt zu haben. Vor dem hessischen Oberlandesgericht sind bis Ende Oktober zunächst 30 Verhandlungstage angesetzt.