In den Tarifgesprächen für die deutsche Gebäudereinigungs-Branche gibt es einen Abschluss.

Dies teilten heute früh die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und die Arbeitgeber nach nächtlichen Verhandlungen in Frankfurt am Main mit. Demnach soll der Mindestlohn für die rund 700.000 Beschäftigten in drei Stufen um insgesamt elf Prozent steigen. Im Jahr 2023 sollen es dann zwölf Euro sein; derzeit sind es 10 Euro 80.



In der Branche beziehen nach Gewerkschaftsangaben etwa drei Viertel der Beschäftigten den Mindestlohn.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.