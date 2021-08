In Frankfurt am Main sind tausende Menschen aus ganz Deutschland auf die Straße gegangen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

Die Polizei gab die Teilnehmerzahl mit 5.000 an, die Veranstalter von Fridays for Future sprachen von 15.000. Der Fokus der Proteste lag auf den Banken und Finanzunternehmen. Die Kritik richtete sich dabei gegen milliardenschwere Investitionen in klimaschädliche Projekte und fossile Brennstoffe. Auf den Plakaten stand "Unsere Zukunft steht nicht zum Verkauf" oder "Wenn die Erde eine Bank wäre, hättet ihr sie längst gerettet".



Laut Fridays for Future waren Mitglieder aus bundesweit mehr als 70 Ortsgruppen nach Frankfurt gekommen. Auch Greenpeace, das Bündnis Seebrücke sowie die Jugendorganisation von Verdi unterstützten die Proteste.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.