Die Veranstalter des dritten Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt am Main haben eine positive Bilanz des bundesweiten Treffens gezogen.

Die evangelische Kirchentagspräsidentin Limperg erklärte, die Zugriffszahlen zeigten, dass die angesagten Themen angesprochen worden seien. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, sagte, er sei dankbar, dass die Kirchen in der Ökumene eng zusammengerückt seien.



Der katholische Kirchentagspräsident Sternberg wies Kritik an Gottesdiensten mit gegenseitiger Abendmahlseinladung zurück. Er sprach von einer Realität in zahllosen deutschen Gemeinden und einem ökumenischen Fortschritt. In vier Präsenzgottesdiensten waren in Frankfurt Katholiken eingeladen worden, am evangelischen Abendmahl teilzunehmen. Protestanten konnten die katholische Eucharistie mitfeiern. Der ehemalige Präfekt der römischen Glaubenskongregation, Kardinal Müller, bezeichnete dies als Provokation.



Bundespräsident Steinmeier rief in seinem Grußwort zu gesellschaftlicher Versöhnung nach der Coronakrise auf. Infolge der Pandemie seien Freundschaften zerbrochen und Familien entzweit worden, sagte Steinmeier. Nach Angaben der Veranstalter waren bei dem viertägigen Laienfest 165.000 Zugriffe auf Livestreams gezählt worden.

