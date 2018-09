Zehn Jahre nach Beginn der Finanzkrise 2008 haben Globalisierungskritiker die Frankfurter Paulskirche besetzt und mehr Demokratie gefordert. Attac-Aktivisten versammelten sich am Nachmittag in der Paulskirche und entrollten Transparente mit Aufschriften wie "Her mit der Demokratie!"

Nach Angaben der Polizei verlief die Aktion ruhig. Sie fiel auf den zehnten Jahrestag des Kollapses der US-Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008. In dessen Folge entwickelte sich eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Globalisierungkritiker wollten mit ihrem Protest eine Diskussion über die Frage anstoßen, in welcher Gesellschaft man leben wolle. Außerdem stellten sie die Frage nach der Verantwortung für die Krise.