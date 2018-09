Die Besetzung der Paulskirche durch Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerks Attac wird bis Sonntagfrüh von der Stadt Frankfurt am Main geduldet.

Das teilte das Büro von Oberbürgermeister Feldmann mit. Die Besetzer wollen nach eigenen Angaben an der Geburtsstätte der deutschen Demokratie nachdrücklich daran erinnern, dass staatliches Handeln und politische Entscheidungen dem Geist der Verfassung verpflichtet seien. Sie entrollten Transparente mit Aufschriften wie "Her mit der Demokratie!". Die Aktion erfolgt am Jahrestag der Insolvenz der US-Investmentbank Lehman Brothers zu Beginn der Finanzkrise vor zehn Jahren. Die Paulskirche als Tagungsort des ersten frei gewählten deutschen Parlaments gilt als Symbol der Demokratie.