In einem zweiten Prozess um den Hitze-Tod eines jesidischen Mädchens im Irak hat die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft für einen ehemaligen Kämpfer der IS-Terrormiliz gefordert.

Zudem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, forderte ein Vertreter der Anklage vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Damit wäre eine frühzeitige Entlassung des 31-Jährigen nahezu ausgeschlossen. Die Anklage lautet auf Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Die Bundesanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der Mann das Kind im Hochsommer 2015 eine Stunde lang in praller Sonne bei großer Hitze ankettete, um es zu bestrafen. Das Mädchen starb demnach an einem Hitzschlag. Der Angeklagte hatte das Kind mindestens einen Monat als Sklavin gehalten. Auch dessen Mutter soll er versklavt und misshandelt haben.



Erst kürzlich hatte das Oberlandesgericht München in der Sache die Ehefrau des Angeklagten, die IS-Rückkehrerin Jennifer W., zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.