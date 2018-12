Die bedrohte Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz hat nach eigenen Angaben erst aus der Presse erfahren, dass mutmaßlich rechtsextreme Polizisten als Täter im Verdacht stünden.

Das berichtet der Berliner "Tagesspiegel". Die Beamten hätten erst vergangenen Donnerstag mit ihr gesprochen. Das Blatt zitiert die Anwältin mit den Worten, ihr sei zwar gesagt worden, es bestehe keine Gefahr für sie und ihre Tochter. Sie fühle sich aber dennoch unwohl. Bevor sie rausgehe, gucke sie dreimal nach links und rechts. Trotzdem wolle sie sich nicht einschüchtern lassen. Die Juristin war unter anderem als Nebenklage-Vertreterin im NSU-Prozess eingebunden und hatte den in Nordrhein-Westfalen zu Unrecht abgeschobenen Islamisten Sami A. verteidigt.



Anfang der Woche waren Ermittlungen gegen fünf inzwischen suspendierte Frankfurter Polizisten bekannt geworden, die rechtsextreme Chat-Nachrichten ausgetauscht haben sollen. Wie die "Frankfurter Neue Presse" berichtete, könnte ein Drohbrief, den Basay-Yildiz zur Anzeige gebracht hatte, den Skandal in den Reihen der Frankfurter Polizei ausgelöst haben. In diesem Drohbrief hätten Details gestanden, die öffentlich nicht bekannt gewesen seien. Staatsschützer sollen daraufhin entdeckt haben, dass von einem Dienstcomputer im ersten Frankfurter Polizeirevier die Melderegister-Einträge von Basay-Yildiz abgerufen worden waren.



Das Drohschreiben von Anfang August sei mit "NSU 2.0" unterzeichnet gewesen, hieß es. Neben massiven Beleidigung habe es darin auch geheißen, dass man die kleine Tochter der Frau – so wörtlich – abschlachten werde.