Der ab morgen geplante 48-Stunden-Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa soll heute juristisch überprüft werden.

Das Unternehmen hat beim Arbeitsgericht Frankfurt eine Einstweilige Verfügung gegen die Gewerkschaft Ufo beantragt. Das Gericht muss nun im Eilverfahren feststellen, ob Ufo mit dem Arbeitskampf legale tarifliche Ziele verfolgt. Ungeachtet des Ausgangs hat die Lufthansa einen Sonderflugplan für die beiden Streiktage erarbeitet, den sie gegen Mittag veröffentlichen will. Gleichzeitig lud Lufthansa-Chef Spohr die Gewerkschaftsvertreter am Abend zu einem Krisengespräch ein.



Ufo fordert für die rund 21.000 Flugbegleiter unter anderem höhere Zulagen sowie einen besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. Zudem begründete die Gewerkschaft den Streik mit der Weigerung der Lufthansa, über Tarife zu verhandeln.