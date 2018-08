In vielen Regionen Deutschlands haben Gewitter, Regen und Sturmböen zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr geführt.

Zahlreiche Strecken im Norden sind derzeit gesperrt. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen im Nah- und Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen sind unter anderem Verbindungen von Hamburg nach Berlin und von Hannover nach Kiel. In Südhessen sorgten umgestürzte Bäume für eine Vollsperrung der Autobahn 3. Am Frankfurter Flughafen wurde am Nachmittag vorübergehend der Flugbetrieb eingestellt.