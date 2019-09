In Frankfurt am Main beginnt heute die Internationale Automobil-Austellung IAA.

Heute und morgen ist die Messe ausschließlich für Medien- und Fachbesucher mit einem Vorprogramm geöffnet, am Donnerstag ist dann Bundeskanzlerin Merkel zu Gast und eröffnet die IAA offiziell.



Zuletzt hatte es massive Kritik an der Modellpolitik der Autoindustrie gegeben, die nach wie vor die größten Gewinne mit schweren Stadtgeländewagen, SUV, erzielt. Zu den Publikumstagen der Automesse am Wochenende planen Umweltschutzorganisationen Proteste in Frankfurt.