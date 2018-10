In Frankfurt am Main wird heute die Internationale Buchmesse eröffnet.

Bis Sonntag zeigen mehr als 7.300 Aussteller aus über einhundert Ländern ihre Publikationen. Georgien ist in diesem Jahr Gastland. Zur Eröffnung werden unter anderem die EU-Außenbeauftragte Mogherini, Kulturstaatsministerin Grütters und der georgische Ministerpräsident Bachtadse erwartet.



Zum Auftakt der Messe wurde gestern der Deutsche Buchpreis 2018 an die Berliner Schriftstellerin Inger-Maria Mahlke verliehen. Sie erhielt die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren Roman "Archipel". In der auf der spanischen Insel Teneriffa spielenden Erzählung verdichteten sich die Kolonialgeschichte und die Geschichte der europäischen Diktaturen im 20. Jahrhundert, teilte die Jury mit.