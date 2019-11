Die Bundesregierung hat eine Frau, die der IS-Terrormiliz angehören soll, nach Deutschland zurückgeholt.

Wie die Bundespolizei heute mitteilte, landete sie gestern Abend mit ihren drei Kindern auf dem Flughafen in Frankfurt am Main. Gegen die Frau wird in der Bundesrepublik wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe sowie wegen Verletzung der Fürsorgepflicht für ihre Kinder ermittelt. Da die bisher gesammelten Hinweise für einen Haftbefehl nicht ausreichten, blieb die Deutsche zunächst auf freiem Fuß. Allerdings sei ihr - so das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" - noch am Flughafen der Pass entzogen und eine Ausreisesperre verhängt worden. Weiter hieß es, das Auswärtige Amt habe die Rückkehr organisiert. Bisher hatte die Bundesregierung nur bei der Wiedereinreise von deutschen Kindern aus IS-Gefangenenlagern geholfen.



Die Frau soll 2016 mit ihrem Mann nach Syrien gereist sein, um sich den Dschihadisten anzuschließen. Nach dessen Tod wurde sie von kurdischen Kräften festgenommen.