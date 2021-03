Nach der Sabotage an der ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt vor einem Jahr ist ein 52-jähriger Mann zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Er müsse wegen versuchten Mordes für neun Jahre und zehn Monate ins Gefängnis, teilte das Wiesbadener Landgericht mit. Der Täter habe bei Niedernhausen in Hessen zahlreiche Schrauben von den Schienen abmontiert, um einen Zug entgleisen zu lassen. Mehr als 400 Züge passierten an mehreren Tagen die Stelle, bis die Bahn darauf aufmerksam wurde.



Die Staatsanwaltschaft hatte sich für 13 Jahre Haft ausgesprochen. Die Anklage warf dem Mann vor, er habe es billigend in Kauf genommen, einen Zug entgleisen zu lassen und damit sehr viele Menschen zu töten. Die Verteidigung verlangte dagegen einen Freispruch. Die Täterschaft des Angeklagten sei nicht bewiesen worden.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.