Die neue Frankfurter Altstadt ist nun auch offiziell eröffnet.

Zwischen Dom und Römer wurden in den vergangenen Jahren auf einer Fläche von sieben Hektar 35 Häuser zum Teil originalgetreu wiederaufgebaut. An der Stelle stand vorher das aus dem Jahr 1972 stammende Technische Rathaus, das abgerissen wurde.



Die Frankfurter Altstadt, die zu den größten Fachwerkvierteln in Deutschland gehörte, wurde während des Zweiten Weltkrieges fast komplett zerstört.