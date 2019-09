Die Frankfurter Anwältin Basay-Yildiz hat einem Medienbericht zufolge ein weiteres Droh-Schreiben erhalten.

In dem Fax wurde nach Informationen des Hessischen Rundfunks Bezug auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke genommen. Das Schreiben ging am 5. Juni bei der Juristin ein, drei Tage nach dem Mord. Zu diesem Zeitpunkt war der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst und der mutmaßliche rechtsextreme Hintergrund noch nicht bekannt.



Basay-Yildiz hatte im NSU-Prozess Nebenkläger aus den Familien der Opfer vertreten. Seit dem vergangenen Jahr erhält sie Drohschreiben, in denen ihr und ihren Angehörigen der Tod angedroht wird.