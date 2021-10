Kulturstaatsministerin Grütters hat die 73. Frankfurter Buchmesse eröffnet.

Die CDU-Politikerin lobte die Kreativität und Tatkraft, die die Branche in der Corona-Krise bewiesen habe. Ihr sei bewusst, wie sehr Autorinnen und Autoren, Verlegerinnen und Verleger sowie andere Kreative unter den Folgen der Pandemie gelitten hätten. Umso mehr hoffe sie, dass mit der Messe viele persönliche und unternehmerische Erfolgsgeschichten ihren Anfang oder ihre Fortsetzung fänden, sagte Grütters.



Besucht werden kann die Buchmesse von morgen an bis Sonntag. An dem diesjährigen Treffen beteiligen sich 2.000 Aussteller aus 80 Ländern. Zudem werden mehr als 300 Autoren erwartet. Gastland ist in diesem Jahr Kanada.

