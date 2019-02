Die Frankfurter Rechtsanwältin Basay-Yildiz ist erneut bedroht worden.

Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Demnach wurde der Drohbrief wiederum als Fax verschickt, diesmal allerdings an das Polizeipräsidium Frankfurt und nicht wie bisher an die Anwältin selbst. Laut der Zeitung gehen die Ermittler davon aus, dass das Schreiben von derselben unbekannten Quelle stammt wie frühere Droh-Faxe.



Basay-Yildiz hat unter anderem Opfer im Münchner NSU-Prozess vertreten. Die türkischstämmige Anwältin und ihre Familie wurden bereits mehrmals per Fax mit der Absender-Angabe "NSU 2.0" bedroht. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Daten über einen Polizeicomputer abgefragt worden waren. Fünf mutmaßlich rechtsradikale Polizisten wurden vom Dienst suspendiert.