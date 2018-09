Der Finanzwissenschaftler Hans-Peter Burghof hat Bundeskanzlerin Merkel mit Blick auf den bevorstehenden Brexit Versäumnisse in der Bankenpolitik vorgeworfen.

Burghof sagte im Deutschlandfunk, Merkel komme mit ihren Vorschlägen sehr spät. Ob zu spät, werde man erst hinterher sehen. Es geht darum, dass Deutschland als Marktplatz für internationale Unternehmen aus London attraktiv wird. Burghof betonte, es sei wichtig, dass sich Merkel hinter den deutschen Finanzplatz stelle. Mit der Entscheidung, die europäische Bankenaufsicht nach Paris zu verlegen, sei bereits viel kaputt gegangen.



Merkel hatte gestern in Frankfurt erklärt, dass der Bund die Rhein-Main-Region als Finanzzentrum Deutschlands dabei unterstützen will, Banken und Fachleute aus London anzuziehen. So soll der Kündigungsschutz für gut verdienende Banker nach dem Brexit gelockert werden. Das soll ausländische Banken motivieren, sich in Frankfurt anzusiedeln.