Die meisten Menschen in Deutschland halten ihre Corona-Impftermine einer Umfrage in den Landesgesundheitsministerien zufolge ein.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet, ergab sich in den Impfzentren ein insgesamt ausgeglichenes Bild. Die Gesundheitsministerien verschiedener Bundesländer verzeichneten demnach keine größere Zahl an nicht wahrgenommenen Terminen. Lediglich in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz verfielen laut Bericht 15 bis 20 Prozent der Termine. Außerdem hätten die Gesundheitsministerien zurückgemeldet, dass es nur vereinzelt notwendig gewesen sei, Impfstoff zu vernichten.



Zuletzt hatte es eine Diskussion über sogenannte Impfschwänzer gegeben. Die Bundesregierung erteilte Forderungen nach Bußgeldern für Menschen, die Termine ohne Absage verfallen lassen, eine Absage.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.